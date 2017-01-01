П.Порошенко поздравил Мальту с началом председательства в Совете ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил республику Мальту с началом председательства в Совете ЕС. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты - нерушимое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция", - написал Президент.
Напомним, председательство в Совете Евросоюза с 1 января переходит по ротации к Мальте.
Мальта занимает по ротации пост главы Совета Европейского Союза на следующие полгода с воскресенья, 1 января. Ожидается, что в ближайшие месяцы главной темой Евросоюза будет поиск компромисса в дискуссиях относительно новой системы предоставления убежища в ЕС, в частности о том, как в будущем должны распределяться беженцы из стран — членов ЕС.