П.Порошенко подякував послу США за заяву про продовження санкцій проти РФ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко подякував послу США в Україні Марі Йованович за заяву з приводу того, що санкції проти Росії будуть продовжені в грудні. Про це він сказав під час зустрічі з послом США з нагоди перемоги Дональда Трампа на виборах президента, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Петро Порошенко також подякував послу США за заяву з приводу того, що санкції проти Росії будуть продовжені в грудні, а нова американська адміністрація залишиться надійним партнером у боротьбі за демократію", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко сподівається на продовження підтримки США у боротьбі України проти російської агресії і щодо реформ за нової адміністрації Сполучених Штатів.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.