П.Порошенко поблагодарил посла США за заявление о продлении санкций против РФ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко поблагодарил посла США в Украине Мари Йованович за заявление по поводу того, что санкции против России будут продолжены в декабре. Об этом он сказал во время встречи с послом США по случаю победы Дональда Трампа на выборах президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Петр Порошенко также поблагодарил посла США за заявление по поводу того, что санкции против России будут продолжены в декабре, а новая американская администрация останется надежным партнером в борьбе за демократию", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, П.Порошенко надеется на продолжение поддержки США в борьбе Украины против российской агрессии и относительно реформ при новой администрации США.
Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.