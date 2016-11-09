П.Порошенко поблагодарил посла США за заявление о продлении санкций против РФ (дополнено)

"Петр Порошенко также поблагодарил посла США за заявление по поводу того, что санкции против России будут продолжены в декабре, а новая американская администрация останется надежным партнером в борьбе за демократию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, П.Порошенко надеется на продолжение поддержки США в борьбе Украины против российской агрессии и относительно реформ при новой администрации США.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.