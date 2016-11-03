П.Порошенко підписав закон щодо телепрограм універсальної програмної послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до Закону України „Про телебачення і радіомовлення“ щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги”, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Закон №1663-VIII розроблено у відповідності з положеннями Директиви 2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 року про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг (Директива про універсальні послуги) та визначає особливості розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги.
Документом встановлюється, що перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення для відповідного населеного пункту, на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням технології мовлення.
Зокрема, до складу універсальної програмної послуги входитимуть програми Національної телекомпанії України до її перетворення у публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, а також телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, та державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада” або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.
Нагадаємо, 6 жовтня за відповідний законопроект проголосували 290 народних депутатів.