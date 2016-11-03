П.Порошенко подписал закон о телепрограммах универсальной программной услуги

Закон №1663-VIII разработан в соответствии с положениями Директивы 2002/22/ЕС Европейского Парламента и Совета от 7 марта 2002 г. об универсальных услугах и правах пользователей относительно электронных сетей связи и услуг (Директива об универсальных услугах) и определяет особенности распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги.

Документом устанавливается, что перечень программ универсальной программной услуги утверждается Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания для соответствующего населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность провайдер программной услуги, с учетом технологии вещания.

В частности, в состав универсальной программной услуги будут входить программы Национальной телекомпании Украины до ее преобразования в публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", а также телерадиоорганизаций местной и региональной категории вещания, и государственного предприятия "Парламентский телеканал "Рада" или его правопреемника при наличии у него лицензии на вещание.

Напомним, 6 октября за соответствующий законопроект проголосовали 290 народных депутатов.