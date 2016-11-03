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15 марта, 19:03 • 114811 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165378 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137235 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129752 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112535 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105311 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101322 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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П.Порошенко подписал закон о телепрограммах универсальной программной услуги

П.Порошенко подписал закон о телепрограммах универсальной программной услуги

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Закон №1663-VIII разработан в соответствии с положениями Директивы 2002/22/ЕС Европейского Парламента и Совета от 7 марта 2002 г. об универсальных услугах и правах пользователей относительно электронных сетей связи и услуг (Директива об универсальных услугах) и определяет особенности распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги.

Документом устанавливается, что перечень программ универсальной программной услуги утверждается Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания для соответствующего населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность провайдер программной услуги, с учетом технологии вещания.

В частности, в состав универсальной программной услуги будут входить программы Национальной телекомпании Украины до ее преобразования в публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", а также телерадиоорганизаций местной и региональной категории вещания, и государственного предприятия "Парламентский телеканал "Рада" или его правопреемника при наличии у него лицензии на вещание.

Напомним, 6 октября за соответствующий законопроект проголосовали 290 народных депутатов.

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