П.Порошенко: ми маємо в сховищах достатню кількість вугілля та газу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На сьогодні в українських сховищах є достатня кількість вугілля та газу. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні ми маємо достатній запас у сховищах вугілля, газу. І все це не російський газ. Більше того, в моїй програмі відкриття нової свердловини, яке підвищує енергетичну безпеку нашої держави", - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Державна служба статистики повідомила, що в Україні у вересні 2016 року було зменшено видобуток кам’яного вугілля на 4% — до 2,5 млн тонн відповідно до аналогічного періоду минулого року.