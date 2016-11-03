П.Порошенко: мы имеем в хранилищах достаточное количество угля и газа

"На сегодня мы имеем достаточный запас в хранилищах угля, газа. И все это не российский газ. Более того, в моей программе открытие новой скважины, которая повышает энергетическую безопасность нашего государства", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, Государственная служба статистики сообщила, что в Украине в сентябре 2016 года было уменьшено добычу каменного угля на 4% - до 2,5 млн. тонн относительно аналогичного периода прошлого года .