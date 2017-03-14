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П.Порошенко і Ж.Ассельборн обговорили шляхи припинення російської агресії

П.Порошенко і Ж.Ассельборн обговорили шляхи припинення російської агресії

Київ • УНН

 • 11753 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко і міністр закордонних та європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн обговорили шляхи припинення російської агресії проти України, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Сторони наголосили на першочерговій необхідності дотримання режиму повного припинення вогню. Було відзначено важливість подальших скоординованих міжнародних зусиль для протидії агресивним діям Росії, — йдеться у повідомленні.

Ж.Ассельборн поділився своїми враженнями від вчорашньої поїздки на Донбас.

П.Порошенко подякував уряду Люксембургу за підтримку санкцій щодо агресора, а також привітав рішення Ради ЄС, яким 13 березня 2017 року продовжено обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та Севастополя. Ж.Ассельборн підкреслив, що ЄС зберігатиме солідарність з Україною в цьому питанні.

Президент України подякував також за рішення Люксембургу виділити 500 тисяч євро для реалізації гуманітарних проектів.

Окрему увагу сторони приділили співробітництву Україна-ЄС з урахуванням стану імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і функціонування Зони вільної торгівлі.

Ж.Ассельборн привітав ратифікацію Верховною Радою України Конвенції з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування. Було наголошено, що це сприятиме залученню нових мільярдних інвестицій в українську економіку.

Як повідомляв УНН, 14 березня Верховна Рада ратифікувала конвенцію з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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