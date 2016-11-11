П.Порошенко 14 листопада відвідає із візитом Швецію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко 14 листопада здійснить офіційний візит до Королівства Швеція, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили в АП, програмою візиту передбачено зустрічі Глави держави з Прем’єр-міністром Королівства Швеція, Спікером Риксдагу (Парламенту) Королівства Швеція, а також лідером Поміркованої партії Швеції, що очолює опозиційний альянс партій Королівства.
Нагадаємо, офіційний візит до Польщі Президента України Петра Порошенка відбудеться 2-3 грудня.
Крім того, П.Порошенко домовився із президентом Білорусі Олександром Лукашенком провести зустріч до кінця року.