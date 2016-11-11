П.Порошенко 14 ноября посетит с визитом Швецию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 14 ноября осуществит официальный визит в Королевство Швеция, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в АП, программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Премьер-министром Королевства Швеция, Спикером Риксдага (парламента) Королевства Швеция, а также лидером Умеренной партии Швеции, которую возглавляет оппозиционный альянс партий Королевства.
Напомним, официальный визит в Польшу Президента Украины Петра Порошенко состоится 2-3 декабря.
Кроме того, П.Порошенко договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко провести встречу до конца года.