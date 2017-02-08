П.Клімкін - Р.Сущенку: ми докладаємо зусиль для вашого повернення на Батьківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав із днем народження журналіста Романа Сущенка, якого незаконно утримують в РФ, і наголосив, що в Україні докладають зусиль для його повернення на Батьківщину, передає УНН.
"Дорогий Романе! Сердечно вітаю з Днем народження! Ми докладаємо зусиль для Вашого повернення на Батьківщину", - написав глава МЗС у листі, який розмістив на своїй сторінці у Twitter.
З Днем народження, Романе! #FreeSushchenko pic.twitter.com/s4P8qVixPR— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 лютого 2017 р.
Раніше Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав із днем народження політв’язня Кремля Романа Сущенка і подякував українському журналісту за мужність і патріотизм.
Нагадаємо, сьогодні також Р.Сущенка привітали і народні депутати, перший заступник Голови парламенту Ірина Геращенко закликала їх також до посилення роботи з визволення заручників.