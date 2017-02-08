П.Климкин - Р.Сущенку: мы прилагаем усилия для вашего возвращения на Родину

"Дорогой Роман! Сердечно поздравляю с Днем рождения! Мы прилагаем усилия для вашего возвращения на Родину", - написал глава МИД в письме, которое разместил на своей странице в Twitter.

С Днем рождения, Роман! #FreeSushchenko pic.twitter.com/s4P8qVixPR

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил с днем рождения политзаключенного Кремля Романа Сущенко и поблагодарил украинского журналиста за мужество и патриотизм .

Напомним, сегодня также Р.Сущенка поздравили и народные депутаты, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко призвала их также к усилению работы по освобождению заложников.