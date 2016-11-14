П.Андерсон відвіда Д.Ассанжа перед допитом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голлівудська актриса Памела Андерсон знову відвідала засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа з “гостинцями”, передає УНН з посиланням на People.
Повідомляється, що 49-річна модель була помічена в посольстві Еквадору в Лондоні, одягнена в жовту трикотажну сукню і пальто вона несла повний піднос закусок.
Відзначається, що під час попереднього візиту місяць тому П.Андерсон називала себе прихильником Д.Ассанжа.
“Памела відвідала його кілька разів. Вона любить змушувати його посміхатися. Вона турбується про його добробут і вважає, що він ніколи не скоював ніяких злочинів,” — розповів представник Д.Ассанжа.
Нагадаємо, що шведські прокурори хочуть допитати Дж.Ассанжа у справі про нібито згвалтування і сексуальні домагання до двох жінок-волонтерів WikiLeaks, які не подавали формальних позовів, в середині 2010 року. Сам він відкидає звинувачення і вважає своє переслідування політично мотивованим.
Сайт WikiLeaks здобув популярність після публікації секретних матеріалів Пентагону, держдепу та інших державних органів США.
Як повідомляв УНН, Швеція повідомила про допит Дж.Ассанжа сьогодні, 14 листопада.