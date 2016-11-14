П.Андерсон посетила Д.Ассанжа перед допросом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Голливудская актриса Памела Андерсон снова посетила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с "гостинцами", передает УНН со ссылкой на People.
Сообщается, что 49-летняя модель была замечена у посольства Эквадора в Лондоне, одета в желтое трикотажное платье и пальто она несла полный поднос закусок.
Отмечается, что во время предыдущего визита месяц назад П.Андерсон называла себя сторонником Д.Ассанжа.
"Памела посетила его несколько раз. Она любит заставлять его улыбаться. Она заботится о его благополучии и считает, что он никогда не совершал никаких преступлений ", - рассказал представитель Д.Ассанжа.
Напомним, что шведские прокуроры хотят допросить Ассанжа по делу о якобы изнасилования и сексуальные домогательства к двум женщинам-волонтеров WikiLeaks, которые не подавали формальных исков, в середине 2010 года. Сам он отвергает обвинения и считает свое преследование политически мотивированным.
Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепа и других государственных органов США.
Как сообщал УНН, Швеция сообщила о допросе Ассанжа сегодня, 14 ноября.