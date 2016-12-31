Овідіопольського "різника" заарештували без права на заставу

За інформацією прокуратури Одеської області, 30 грудня, завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам співробітники органів поліції Одеської області викрили та затримали вказаного чоловіка.

Досудове розслідування здійснюється за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 КК України (умисне вбивство двох осіб; умисне вбивство малолітньої дитини; умисне пошкодження майна шляхом підпалу; незаконне заволодіння транспортним засобом).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Іллічівська місцева прокуратура.

Як повідомляв УНН, на Одещині сталось подвійне вбивство матері та 2-річної доньки. Вбивця відрізав жертвам голови в Овідіополі. Зловмисник підпалив два будинки, а також мав намір вчинити ДТП з великою кількістю потерпілих. Для цього він планував наїхати на велике скупчення людей на вантажному автомобілі, яким незаконно заволодів.