Овідіопольського "різника" заарештували без права на заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Овідіопольський районний суд задовольнив клопотання Іллічівської місцевої прокуратури про обрання підозрюваному у вбивстві дитини та жінки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, передає УНН.
За інформацією прокуратури Одеської області, 30 грудня, завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам співробітники органів поліції Одеської області викрили та затримали вказаного чоловіка.
Досудове розслідування здійснюється за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 КК України (умисне вбивство двох осіб; умисне вбивство малолітньої дитини; умисне пошкодження майна шляхом підпалу; незаконне заволодіння транспортним засобом).
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Іллічівська місцева прокуратура.
Як повідомляв УНН, на Одещині сталось подвійне вбивство матері та 2-річної доньки. Вбивця відрізав жертвам голови в Овідіополі. Зловмисник підпалив два будинки, а також мав намір вчинити ДТП з великою кількістю потерпілих. Для цього він планував наїхати на велике скупчення людей на вантажному автомобілі, яким незаконно заволодів.