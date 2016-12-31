Овидиопольского "потрошителя" арестовали без права на залог

По информации прокуратуры Одесской области, 30 декабря, благодаря принятым оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники органов полиции Одесской области разоблачили и задержали указанного мужчину.

Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка, умышленное повреждение имущества путем поджога; незаконное завладение транспортным средством).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Ильичевская городская прокуратура.

Как сообщал УНН, в Одесской области произошло двойное убийство матери и 2-летней дочери. Убийца отрезал жертвам головы в Овидиополе. Злоумышленник поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших. Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом автомобиле, которым незаконно завладел.