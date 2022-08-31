Освітній омбудсмен закликав телеканали не показувати у сюжетах школи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська гатили по українських навчальних закладах, зокрема школах. На тлі цього освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав телеканали не показувати їх в сюжетах. Про це він наголосив на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
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«Я розумію бажання телеканалів дати картинку «до початку навчального року». Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше - не вказуйте їх назви та місцезнаходження. Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити», - наголосив він.
Доповнення
Російські окупанти повністю зруйнували в Україні вже 223 навчальні заклади. При цьому більше ніж 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.
Зокрема, у Луганській області російські окупанти зруйнували понад 160 закладів освіти, 19 з яких неможливо відновити.