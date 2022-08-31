Освітній омбудсмен закликав телеканали не показувати у сюжетах школи

Цитата

«Я розумію бажання телеканалів дати картинку «до початку навчального року». Але дуже прошу: не показуйте заклади освіти, тим більше - не вказуйте їх назви та місцезнаходження. Думаю, зайве пояснювати, чому цього не треба робити», - наголосив він.

Доповнення

Російські окупанти повністю зруйнували в Україні вже 223 навчальні заклади. При цьому більше ніж 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Зокрема, у Луганській області російські окупанти зруйнували понад 160 закладів освіти, 19 з яких неможливо відновити.