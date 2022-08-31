На Луганщині окупанти зруйнували понад 160 закладів освіти – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Луганській області російські окупанти зруйнували понад 160 закладів освіти, 19 з яких неможливо відновити. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Понад 160 закладів освіти Луганщини зазнали руйнувань під час російського вторгнення, 19 із них не підлягають відновленню", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За пів року на Луганщині росіяни пошкодили або зруйнували:
• 54 заклади дошкільної освіти (5 зруйновано повністю);
• 85 закладів загальної середньої освіти (8 зруйновано повністю);
• 6 закладів позашкільної освіти (1 зруйновано повністю);
• 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2 зруйновано повністю);
• 4 заклади фахової передвищої освіти (3 зруйновано повністю);
• 2 заклади вищої освіти.
“Більшість із пошкоджених шкіл і дитячих садочків ще можна відремонтувати, але руйнації там дуже значні – роботи передбачають значних капіталовкладень. В окупантів грошей на відновлення освітніх закладів нема”, – зазначив Гайдай.
Він додав, що у Сєвєродонецьку, де до початку повномасштабного вторгнення рф працювало 20 шкіл, росіяни відкривають лише чотири – на більше грошей немає. Майже 9000 дітей громади продовжують навчатися в евакуйованих навчальних закладах.
Доповнення
Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні.