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В Луганской области оккупанты разрушили более 160 учебных заведений – Гайдай

Киев • УНН

 • 69627 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Луганской области российские оккупанты разрушили более 160 учебных заведений, 19 из которых невозможно восстановить. Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

В Луганской области оккупанты разрушили более 160 учебных заведений – Гайдай

Цитата

"Более 160 учебных заведений Луганской области подверглись разрушениям во время российского вторжения, 19 из них не подлежат восстановлению", - говорится в сообщении.

Детали

За полгода в Луганской области россияне повредили или разрушили:

• 54 заведения дошкольного образования (5 разрушено полностью);

• 85 заведений общего среднего образования (8 разрушено полностью);

• 6 заведений внешкольного образования (1 разрушено полностью);

• 14 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования (2 разрушены полностью);

• 4 заведения профессионального предвысшего образования (3 разрушены полностью);

• 2 заведения высшего образования.

“Большинство из поврежденных школ и детских садов еще можно отремонтировать, но разрушения там очень значительные – работы предполагают значительные капиталовложения. У оккупантов денег на восстановление образовательных учреждений нет”, – отметил Гайдай.

Он добавил, что в Северодонецке, где до начала полномасштабного вторжения рф работало 20 школ, россияне открывают лишь четыре – на больше денег нет. Около 9000 детей громады продолжают учиться в эвакуированных учебных заведениях.

Дополнение

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россия усилила огневое влияние, но оперативные успехи на фронте у нее отсутствуют.

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