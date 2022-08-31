Образовательный омбудсмен призвал телеканалы не показывать в сюжетах школы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения российские оккупационные войска били по украинским учебным заведениям, в частности школам. На фоне этого образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призывает телеканалы не показывать их в сюжетах. Об этом он отметил на своей странице в Facebook, информирует УНН.
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«Я понимаю желание телеканалов дать картинку «к началу учебного года». Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более – не указывайте их названия и местонахождение. Думаю, лишнее объяснять, почему этого не нужно делать», – подчеркнул он.
Дополнение
Российские оккупанты полностью разрушили в Украине уже 223 учебных заведения. При этом более 1048 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации.
В частности, в Луганской области российские оккупанты разрушили более 160 учебных заведений, 19 из которых невозможно восстановить.