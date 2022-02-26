Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва: Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті

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“Противник продовжує наступальні дії на обраних напрямках. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, "демілітаризація“ і "денаціоналізація“ України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів.

“На Поліському напрямку до семи батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах Бородянки, Бучі, Вишгорода. Російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись. Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі Томилівки та на аеродромі Васильків (десант знищений)”, — зазначається в повідомленні.

На Сіверщині російські окупанти силами до 14 БТГр продовжують наступ з метою блокування Києва з північного сходу, але зупинені підрозділами ЗС України в районі міст Ніжина, Великої Дороги, Обичіва, також наступ окупантів зупинено в районах Сум, Прилук та Києва.

На цьому напрямку за час операції введено 17 БТГр. Резервів у окупанта не залишилось.

“На Слобожанщині до 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій зупинений перед Охтиркою та в районах Богодухова, Дергачів, Печенегів”, — інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії та змушений вводити другі ешелони у напрямку — до 3 БТГр зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

"В цілому щодня загарбники втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат. Слобожанське угруповання ЗС України продовжує ведення оборонної операції. Зупинило та утримує переважаючи сили російських окупантів“,- йдеться в повідомленні.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Протягом доби авіацією Повітряних Сил виконано 34 літако/вильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції Городня Чернігівської області та автомобільного мосту в районі населеного пункту Херсон. ВАYRАКТАR — ТВ2 вразив цілі південніше аеродрому Гостомель.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків.

Окрім того, протягом першої доби нападу РФ, у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

“на важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм”, — інформує ЗСУ.

Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника

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