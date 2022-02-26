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Основной целью операции оккупантов является окружение и блокирование Киева: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Основной целью операции оккупантов является окружение и блокирование Киева: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 234171 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Основной целью операции российских оккупантов является окружение и блокирование Киева, “демилитаризация” и “денационализация” Украины, принуждение украинского руководства к изменению политического курса на российских условиях. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Цитата:

“Противник продолжает наступательные действия на выбранных направлениях. Основные усилия сосредоточивает в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврийском операционных районах. Основной целью операции оккупантов является окружение и блокирование Киева "демилитаризация“ и "денационализация“ Украины, принуждение украинского руководства к изменению политического курса на российских условиях”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп, ожидают ввода в бой дополнительных подразделений и вынуждены останавливаться для пополнения запасов.

“На Полесском направлении до семи батальонных тактических групп врага остановлено в районах Бородянки, Буча, Вышгород. Российские захватчики частично потеряли боеспособность и пытаются перегруппироваться. Российские оккупанты предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе Томиловки и на аэродроме Васильков (десант уничтожен)”, — отмечается в сообщении.

На Сиверщине российские оккупанты силами до 14 БТГр продолжают наступление с целью блокировки Киева с северо-востока, но остановлены подразделениями ВС Украины в районе города Нежина, Большой Дороги, Обичева, также наступление оккупантов остановлено в районах Сум, Прилук и Киева.

На этом направлении за время операции введено 17 БТГр. Резервов у оккупанта не осталось.

“На Слобожанщине до 12 батальонных тактических групп оккупантов из состава 1 танковой и 20 общевойсковой армий остановлен перед Ахтыркой и в районах Богодухова, Дергачей, Печенегов”, — информирует Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия и вынужден вводить вторые эшелоны в направлении — до 3 БТГр из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

"В общей сложности ежедневно захватчики теряют десятки танков, сотни бронированных машин и тысячи российских солдат. Слобожанская группировка ВС Украины продолжает ведение оборонительной операции. Остановило и удерживает, превосходя силы российских оккупантов“,- говорится в сообщении.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. В течение суток авиацией Воздушных Сил выполнено 34 самолето/вылета на огневое поражение скоплений живой силы и техники в районе железнодорожной станции Городня Черниговской области и автомобильного моста в районе населенного пункта Херсон. ВАYRАКТАR — ТВ2 поразил цели южнее аэродрома Гостомель.

Группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха нет ни на одном из направлений.

Кроме того, в течение первых суток нападения РФ, в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их мастерски уничтожили украинские пилоты Су-27.

“На важном направлении вблизи Гостомеля, бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 постоянно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, который пытался удержать стратегический плацдарм”, — информирует ВСУ.

Сегодня ночью героически оборонялся и продолжает держать оборону Васильковский гарнизон. За ночь уничтожено немало единиц боевой авиации, БпЛА, крылатых ракет, живой силы противника

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина успешно отбивает атаки врага. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируемы.

Украинские Национальные Новости

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