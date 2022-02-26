Україна успішно відбиває атаки ворога. Київ і ключові міста навколо столиці контрольовані - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські військові успішно відбивають атаки ворога. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме українська армія. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, — країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум. Вони не отримали жодної переваги над нами”, — сказав Зеленський.
Деталі
За його словами, на вулицях, у небі Києва, у Василькові, Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ.
“Ворог застосував проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б’ють по житлових кварталах, у тому числі з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об’єкти”, — сказав Зеленський.
Доповнення
У Києві на проспекті Перемоги відбили атаку на військову частину. Окрім того, біля станції метро Берестейська українські військові знищили колону російської техніки, зокрема танк.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.