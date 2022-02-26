Украина успешно отражает атаки врага. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируемые - Зеленский

Цитата:

“Мы выстояли и успешно отражаем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем, — страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел. Они не получили никакого преимущества над нами”, — сказал Зеленский.

Детали

По его словам, на улицах, в небе Киева, в Василькове, Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалась настоящая битва за Киев.

“Враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, в том числе из реактивной артиллерии, пытаются разрушить энергетические объекты”, — сказал Зеленский.

Дополнение

В Киеве на проспекте Победы отбили атаку на воинскую часть. Кроме того, возле станции метро Берестейская украинские военные уничтожили колонну российской техники, в частности танк.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.