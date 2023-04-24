Основний виробник MacBook для Apple побудує завод у В'єтнамі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Основний виробник MacBook для Apple "Quanta Computer", побудує завод вартістю 120 мільйонів доларів у північній провінції В'єтнаму. Про це повідомляє Vietnam Finance, передає УНН.
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За інформацією Vietnam Finance основний виробник MacBook для Apple "Quanta Computer", збирається побудувати завод вартістю 120 мільйонів доларів у північній провінції В'єтнаму (Намдінь). Про це повідомляє видання Vietnam Finance, посилаючись на інформацію з церемонії підписання угоди між компанією та урядом провінції, яка відбулась у минулу п'ятницю.
На перших етапах завод займатиме площу у 22,5 га та знаходитиметься в індустріальному парку My Thuan. Згідно з інформацією від уряду провінції він стане дев'ятим заводом тайванської компанії Quanta.
Наразі відсутня детальна інформація про те, коли саме буде завершено будівництво заводу.
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