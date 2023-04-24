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Основной производитель MacBook для Apple построит завод во Вьетнаме

Основной производитель MacBook для Apple построит завод во Вьетнаме

Киев • УНН

 • 599798 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Основной производитель MacBook для Apple "Quanta Computer", построит завод стоимостью 120 миллионов долларов в северной провинции Вьетнама. Об этом сообщает Vietnam Finance, передает УНН.

Детали

По информации Vietnam Finance основной производитель MacBook для Apple "Quanta Computer", собирается построить завод стоимостью 120 миллионов долларов в северной провинции Вьетнама (Намдинь). Об этом сообщает издание Vietnam Finance, ссылаясь на информацию с церемонии подписания соглашения между компанией и правительством провинции, которая состоялась в прошлую пятницу.

На первых этапах завод будет занимать площадь в 22,5 га и будет находиться в индустриальном парке My Thuan. Согласно информации от правительства провинции он станет девятым заводом тайваньской компании Quanta.

Пока отсутствует подробная информация о том, когда именно будет завершено строительство завода.

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