Основной производитель MacBook для Apple построит завод во Вьетнаме

Детали

По информации Vietnam Finance основной производитель MacBook для Apple "Quanta Computer", собирается построить завод стоимостью 120 миллионов долларов в северной провинции Вьетнама (Намдинь). Об этом сообщает издание Vietnam Finance, ссылаясь на информацию с церемонии подписания соглашения между компанией и правительством провинции, которая состоялась в прошлую пятницу.

На первых этапах завод будет занимать площадь в 22,5 га и будет находиться в индустриальном парке My Thuan. Согласно информации от правительства провинции он станет девятым заводом тайваньской компании Quanta.

Пока отсутствует подробная информация о том, когда именно будет завершено строительство завода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple ведет переговоры о производстве MacBook в Таиланде