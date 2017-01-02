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Основний голкіпер ФК "Ворскла" залишив команду

Основний голкіпер ФК "Ворскла" залишив команду

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 2 січня. УНН. Полтавська “Ворскла” у зимове міжсезоння продовжує втрачати гравців, команду залишив основний голкіпер клубу Дмитро Непогодов, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу ФК “Ворскла”.

В свою чергу капітан “полтавців” Володимир Чеснаков, та Павло Ребенок заявили, що наразі залишати “Ворсклу” не збіираються.

Зауважимо, що подальше перебування в команді орендованих гравців, термін оренди яких спливає, наразі не коментують.

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