Основной голкипер ФК "Ворскла" покинул команду
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 2 января. УНН. Полтавская "Ворскла" в зимнее межсезонье продолжает терять игроков, команду покинул основной голкипер клуба Дмитрий Непогодов, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ФК "Ворскла".
В свою очередь капитан "полтавчан" Владимир Чеснаков, и Павел Ребенок заявили, что пока покидать "Ворсклу" не собираются.
Заметим, что дальнейшее пребывание в команде арендованных игроков, срок аренды которых истекает, пока не комментируют.