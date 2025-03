"Оскар-2023": представили шорт-лист претендентів на премію, є фільм з України

Деталі

У список можливих номінантів на премію у категорії "Найкращий документальний фільм" потрапив спільний фільм України, Данії, Швеції та Фінляндії - "Будинок зі скалок" ("A House Made of Splinters").

Цього року вимогам премії "Оскар" відповідали 144 документальних повнометражних фільми, 15 з яких увійшли до шорт-листа. Серед них: "All That Breathes" (Все, що дихає), "All the Beauty and the Bloodshed" (Вся краса і кровопролиття), "Children of the Mist" (Діти туману), "Navalny" (Навальний) та інші.

Серед 200 короткометражних документальних фільмів, які відповідали вимогам, до шорт-листа потрапили 15, а також 15 анімаційних короткометражних фільмів (81 відповідав вимогам).

До шорт-листу претендентів у категорії "Найкращий іноземний фільм" увійшли 15 фільмів, зокрема: "Близько" (Close, Бельгія), "Рішення залишити" (Decision to Leave, Південна Корея), "Бардо" (Bardo, Мексика), "Тихо на західному фронті" (All Quiet on the Western Front, Німеччина), та інші.

Також кіноакадемія представила претендентів у таких категоріях: "Найкращий художній короткометражний фільм", "Найкращий звук", "Найкращий грим та зачіски", "Найкраща пісня", "Найкраща музика" та "Найкращі візуальні ефекти".

Додамо

Голосування за номінантів триває з 12 по 17 січня, вони будуть оголошені 24 січня. 95-та церемонія вручення премії "Оскар" запланована на 12 березня 2023 року.

Нагадаємо

Українська драма "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач потрапила у довгий список претендентів на премію "Оскар" 2023 року. Втім, до шорт-листа фільм не увійшов.