"Оскар-2023": представили шорт-лист претендентов на премию, есть фильм из Украины

Детали

В список возможных номинантов на премию в категории "Лучший документальный фильм" попал совместный фильм Украины, Дании, Швеции и Финляндии - "Дом из осколков" ("A House Made of Splinters").

В этом году требованиям премии "Оскар" отвечали 144 документальных полнометражных фильма, 15 из которых вошли в шорт-лист. Среди них: "All That Breathes" (Все дышащее), "All the Beauty and the Bloodshed" (Вся красота и кровопролитие), "Children of the Mist" (Дети тумана), "Navalny" (Навальный) и другие.

Среди 200 короткометражных документальных фильмов, отвечающих требованиям, в шорт-лист попали 15, а также 15 анимационных короткометражных фильмов (81 отвечал требованиям).

В шорт-лист претендентов в категории "Лучший иностранный фильм" вошли 15 фильмов, в частности: "Близко" (Close, Бельгия), "Решение оставить" (Decision to Leave, Южная Корея), "Бардо" (Бардо, Мексика), "Тихо на западном фронте" (All Quiet on the Western Front, Германия) и другие.

Также киноакадемия представила претендентов в таких категориях: "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучший грим и прически", "Лучшая песня", "Лучшая музыка" и "Лучшие визуальные эффекты".

Добавим

Голосование за номинантов длится с 12 по 17 января, они будут объявлены 24 января. 95-я церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 12 марта 2023 года.

Напомним

Украинская драма "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач попала в длинный список претендентов на премию "Оскар" 2023 года. Впрочем, в шорт-лист фильм не вошел.