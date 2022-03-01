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Орки стоять під Херсоном: партизанам скинули мітку на карті та просять їх “добити”

Орки стоять під Херсоном: партизанам скинули мітку на карті та просять їх “добити”

Київ • УНН

 • 559318 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що під Херсоном зараз стоїть колона ворожої армії, яку партизани можуть добити, повідомляє УНН.

Він скинув мітку на карті і закликав влаштувати їм “теплий прийом”.

Цитата

“Звертаюся до наших друзів та сусідів херсонців. Знаю, що у вас там зі зброєю партизанів дуже багато. Ось є місце на карті — там орки, після того, як не виконали жодного завдання, побиті повертаються. Біля підстанції. Якщо є бажання, можете принести їм “поїсти або попити”. “Може гаряченького”, — сказав Кім.

Він додав, що колона рухається у бік Снігурівки.

Українські Національні Новини

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