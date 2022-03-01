Орки стоят под Херсоном: партизанам скинули метку на карте и просят их “добить”
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что под Херсоном сейчас стоит колонна вражеской армии, которую партизаны могут добить, сообщает УНН.
Он сбросил метку на карте и призвал устроить им “теплый прием”.
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“Обращаюсь к наши друзьям и соседям херсонцам. Ребят, знаю, что у вас там с оружием партизан очень много. Вот есть место на карте — там орки, после того, как ни выполнили ни одну задачу, побитые возвращаются. Возле подстанции. Если есть желание можете принести им „покушать или попить“. Может „горяченького”, — сказал Ким.
Он добавил, что колонна движется в сторону Снигиревки.