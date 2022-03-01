Орки стоят под Херсоном: партизанам скинули метку на карте и просят их “добить”

Он сбросил метку на карте и призвал устроить им “теплый прием”.

Цитата

“Обращаюсь к наши друзьям и соседям херсонцам. Ребят, знаю, что у вас там с оружием партизан очень много. Вот есть место на карте — там орки, после того, как ни выполнили ни одну задачу, побитые возвращаются. Возле подстанции. Если есть желание можете принести им „покушать или попить“. Может „горяченького”, — сказал Ким.

Он добавил, что колонна движется в сторону Снигиревки.