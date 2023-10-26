Орбан хоче переговорів з Україною у Будапешті для зняття свого вето з допомоги ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що чекає на делегацію України в Будапешті, щоб оговорити умови, за яких Угорщина зніме своє вето з військової допомоги ЄС на 500 млн, повідомляє УНН.
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У відповідь на запитання про заблокований транш ЄС військової допомоги для України Орбан заявив:
"Ми чекаємо приїзду української делегації до Будапешта для переговорів про це. Ми відкриті і готові домовлятися".
Нагадаємо
На засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС 23 жовтня знову не змогли ухвалити надання чергового траншу військової допомоги для України на 500 мільйонів євро, Угорщина висунула чергову вимогу.
Як пише The Guardian очільник уряду Угорщини Віктор Орбан зараз у Європейському Союзі "ізольований більше, ніж будь-коли", і в ЄС очікують все більше проблем з Будапештом.
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