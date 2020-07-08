Опублікували промо-ролик фіналу Кубка України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Українська асоціація футболу опублікувала промо-ролик фіналу Кубка України з футболу, передає УНН із посиланням на ютуб-канал УАФ.
Фінал Кубка України відбудеться сьогодні, 8 липня, у Харкові на ОСК "Металіст". Там зустрінуться київське "Динамо" і полтавська "Ворскла".
В УАФ нагадали, що спочатку фінал Кубка України повинен був відбутися в Тернополі, але поєдинок перенесли до Львова, а пізніше - у Харків.
"Якщо для "Ворскли" майбутній фінал буде першим у Харкові, то "Динамо" вже не звикати змагатися за головний кубковий трофей у цьому місті.
Кияни вже двічі проводили вирішальні поєдинки Кубку на "Металісті". Обидва рази — у сезонах-2007/2008 та 2016/2017 — проти Шахтаря. Обидва рази — поступилися (0:2 і 0:1 відповідно)", - нагадали в УАФ і додали, що сьогодні "Динамо", і "Ворскла" мають шанс переписати історію.
Як писав УНН, головним арбітром зустрічі фінального матчу Кубку України стане харківянка Катерина Монзуль.