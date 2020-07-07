"Динамо" – "Ворскла": УАФ призначила головного арбітра фінального матчу Кубку України

Головним арбітром зустрічі стане харків’янка Катерина Монзуль. Її асистентами будуть — Марина Стрілецька із міста Сум та Олександра Ардашева із Києва.

Виконувати роль четвертого арбітру буде Романюк А.М. із Івано-Франківська, додатковий асистент арбітра — Грушко С. А. (Київська обл.).

Зауважимо, що фінальна зустріч проходитиме на арені “Металіст” у Харкові 8-го липня о 21:30.