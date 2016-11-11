Оптимальний склад поліцейської місії ОБСЄ 26 тисяч осіб – О.Айвазовська

"Мінімальний склад такої місії, за попередніми підрахунками – 10 тис. осіб, оптимальний – близько 26 тис. Їм необхідно буде забезпечити візуальний контроль за 440 кілометрами кордону та порядок до, під час і після місцевих виборів в ОРДЛО. Якщо в склад місії увійде 10 – 15 тис. осіб, її бюджет буде обчислюватися сотнями мільйонів євро. Тому, коли питають, чи може місія почати роботу з грудня або січня, відповідь: ні, в системі бюджетування ОБСЄ це взагалі неможливо", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, Ольга Айвазовська заявила, що через те, що сторони конфлікту на Донбасі мають розбіжності у поглядах на ключові моменти мінських угод, то, ймовірно, до кінця листопада буде представлено декілька варіантів дорожніх карт з виконання мінських угод.