Оптимальный состав полицейской миссии ОБСЕ 26 тыс. человек - О.Айвазовская

"Минимальный состав такой миссии, по предварительным подсчетам - 10 тыс. человек, оптимальный - около 26 тыс. Им необходимо будет обеспечить визуальный контроль за 440 километрами границы и порядок до, во время и после местных выборов в ОРДЛО. Если в состав миссии войдет 10-15 тыс. человек, ее бюджет будет исчисляться сотнями миллионов евро. Поэтому, когда спрашивают, может ли миссия начать работу с декабря или января, ответ: нет, в системе бюджетирования ОБСЕ это вообще невозможно", - сказала она.

Как сообщал УНН, Ольга Айвазовская заявила, что из-за того, что стороны конфликта на Донбассе имеют разногласия во взглядах на ключевые моменты минских соглашений, то, вероятно, до конца ноября будут представлены несколько вариантов дорожных карт по выполнению минских соглашений.