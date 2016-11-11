Оптимальный состав полицейской миссии ОБСЕ 26 тыс. человек - О.Айвазовская
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. По предварительным подсчетам оптимальный состав полицейской миссии ОБСЕ 26 тысяч человек, а если в ее составе хотя бы будет 10-15 тысяч человек, то бюджет будет исчисляться сотнями миллионов евро, что в ближайшей перспективе невозможно. Об этом в интервью "Фокусу" рассказала эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Минимальный состав такой миссии, по предварительным подсчетам - 10 тыс. человек, оптимальный - около 26 тыс. Им необходимо будет обеспечить визуальный контроль за 440 километрами границы и порядок до, во время и после местных выборов в ОРДЛО. Если в состав миссии войдет 10-15 тыс. человек, ее бюджет будет исчисляться сотнями миллионов евро. Поэтому, когда спрашивают, может ли миссия начать работу с декабря или января, ответ: нет, в системе бюджетирования ОБСЕ это вообще невозможно", - сказала она.
Как сообщал УНН, Ольга Айвазовская заявила, что из-за того, что стороны конфликта на Донбассе имеют разногласия во взглядах на ключевые моменты минских соглашений, то, вероятно, до конца ноября будут представлены несколько вариантов дорожных карт по выполнению минских соглашений.