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"Опозиційна платформа - За життя" витисняє "Слугу народу" з лідіруючих позицій з симпатій українців - Медведчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Місцеві вибори яскраво підкреслили, що намітилася ще в минулому році тенденцію: "Опозиційна платформа - За життя" витісняє "Слугу народу" з позицій лідируючої на всеукраїнському рівні політичної сили. Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук, повідомляє прес-служба політсили.

Він нагадав, що ОТЗЖ на місцевих виборах перемогла в шести регіонах, "Європейська солідарність" - в п'яти, і тільки в чотирьох регіонах перемогу здобула партія "Слуга народу", хоча влітку 2019 року "слуг" підтримали в 22 областях. Крім того, згідно з опитуванням КМІС, опублікованому на цьому тижні, ОТЗЖ стала лідером в рейтингу політичних партій по країні, набравши 22,1% голосів респондентів в той час, як "слуги" - 18,7%.

На думку політика, втрата довіри українців до партії влади відбулася через продовження політики екс-президента Петра Порошенка вже новою владою. В результаті світ на Донбасі так і не було досягнуто, антисоціальні реформи продовжилися, а боротьба з коронавірусів була повністю провалена.

"У підсумку єдиною партією, яка послідовно декларує радикальну зміну економічного курсу, спрямованого на створення нових робочих місць, залучення інвестицій, зниження комунальних тарифів та захист соціальних гарантій громадян, а також національну політику, мета якої -" зшивання "країни, є" Опозиційна платформа - за життя ". Саме така послідовна позиція партії привела до того, що громадяни Південного Сходу України, які ще рік тому голосували за" слуг народу ", сьогодні зрозуміли, хто дійсно захищає їх інтереси. Завдяки такій позиції, наша партія на місцевих виборах впевнено перемогла в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, а в Харківській, Дніпропетровській і Сумській областях стала другою ", - зазначив Медведчук.

Політик додав, що результати місцевих виборів також показали, що ОТЗЖ - партія не тільки Південного Сходу країни, а всієї України, оскільки і в столиці, і в ряді західних і південних областей партія зайняла лідируючі позиції.

Він також підкреслив, що у партії є план по досягненню миру на Донбасі, який був підтриманий всіма сторонами конфлікту і Європою. І це, за його словами - один з головних пріоритетів ОТЗЖ. Щодо зниження тарифів і створення нових робочих місць, що теж в пріоритетах партії, Медведчук нагадав про досягнуті домовленості з керівництвом РФ про зниження цін на газ і зняття санкцій з окремих українських підприємств. Якби цей процес був обопільним, на думку політика, тут можна було б досягти набагато більш серйозних результатів, які дали б серйозний поштовх розвитку економіки.

"Досягнуто принципової домовленості про постачання в Україну російської вакцини від коронавируса" Супутник V "- єдиною в світі вакцини, в чергу за якої вишикувалися понад 50 країн світу. І ще один важливий момент - це гуманітарна порядок денний." Опозиційна платформа - За життя " проводить політику "зшивання" країни. Простими словами, це політика згладжування гострих кутів, розбіжностей в світогляді українців на заході і сході країни ", - підкреслив Медведчук.

"Мова не тільки про те, що" Опозиційна платформа - За життя "пропонує країні, а й про те, що ми вже це робимо, перебуваючи при цьому в опозиції. Поки прозахідні партії ведуть аморфну політику, актівнічая виключно в соцмережах," Опозиційна платформа - За життя "йде до людей, а керівництво партії вже має на руках домовленості, які після приходу до влади будуть реалізовані в інтересах українських громадян", - резюмував політик.

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