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Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення суду ЄС щодо норм газової директиви

Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення суду ЄС щодо норм газової директиви

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Оператор проекту будівництва газопроводу “Північний потік-2” — компанія Nord Stream 2 AG — подала апеляцію на рішення суду ЄС, який відмовив у розгляді позову компанії проти дії норм Газової директиви щодо трубопроводу. Про це російському федеральному агентству ТАСС повідомили в пресслужбі оператора, зазначає УНН.

“Компанія Nord Stream 2 AG не поділяє аргументації суду, що стосується процесуальних питань, і як і раніше переконана, що поправки до Газової директиви є незаконною дискримінацією. У зв’язку з цим 28 липня 2020 року Nord Stream 2 подала апеляцію на рішення Суду загальної юрисдикції ЄС до Європейського суду”, — повідомили в компанії.

25 липня 2019 року Nord Stream 2 AG представила в Суд загальної юрисдикції Європейського союзу позов про скасування директиви (ЄС) 2019/692, що вносить поправку в Газову директиву ЄС. Компанія стверджувала, що дана директива є порушенням правових принципів ЄС про рівне ставлення й пропорційності. 20 травня 2020 року суд прийняв рішення про відмову в розгляді позову з процесуальних міркувань. Суд не відхилив позов по суті.

Раніше Nord Stream 2 повідомив ТАСС, що може подати апеляцію на рішення суду ЄС до 30 липня.

Згідно з поправками, оператором “Північного потоку-2” повинна виступати незалежна від “Газпрому” компанія, а 50% потужності труби потрібно зарезервувати під прокачування газу від інших постачальників.

У травні 2020 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (ФМА) на 20 років звільнило від цих вимог “Північний потік”, відмовивши в цьому “Північному потоку-2”.

У травні Федеральне мережеве агентство ФРН також відмовило Nord Stream 2 у звільненні від вимог оновленої Газової директиви ЄС по заявці від 10 січня 2020 року. Регулятор вважає, що газопровід “Північний потік-2” не відповідав критерію “завершення проекту” до 23 травня 2019 року відповідно до федерального закону про енергетичну господарстві ФРН. Дане рішення оператор газопроводу оскаржив 15 червня.

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