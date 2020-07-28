Оператор "Северного потока-2" обжаловал решение суда ЕС относительно норм газовой директивы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 74540 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104686 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109583 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137862 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112084 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133696 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102473 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104897 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Оператор "Северного потока-2" обжаловал решение суда ЕС относительно норм газовой директивы

Оператор "Северного потока-2" обжаловал решение суда ЕС относительно норм газовой директивы

Киев  •  УНН

 • 16308 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Оператор проекта строительства газопровода “Северный поток-2” — компания Nord Stream 2 AG — подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом российскому федеральному агентству ТАСС сообщили в пресс-службе оператора, отмечает УНН.

“Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд”, — сообщили в компании.

25 июля 2019 года Nord Stream 2 AG представила в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. Компания утверждала, что данная директива является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности. 20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу.

Ранее Nord Stream 2 сообщил ТАСС, что может подать апелляцию на решение суда ЕС до 30 июля.

Согласно поправкам, оператором “Северного потока-2” должна выступать независимая от “Газпрома” компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) на 20 лет освободило от этих требований “Северный поток”, отказав в этом “Северному потоку-2”.

В мае Федеральное сетевое агентство ФРГ также отказало Nord Stream 2 в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Регулятор считает, что газопровод “Северный поток-2” не соответствовал критерию “завершение проекта” к 23 мая 2019 года согласно федеральному закону об энергетическом хозяйстве ФРГ. Данное решение оператор газопровода обжаловал 15 июня.

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