Оператор ГТС: з Польщі почалися поставки газу за віртуальним реверсом

"Уже почалися поставки газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через ГВС Дроздовичі. Скажімо, якщо є заявка на транзит газу з РФ до Польщі обсягом 9 млн куб. м на добу, і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі обсягом 2 млн куб. м, то фактично транспортується через кордон тільки 7 млн ​​куб. м (9-2)", - написав Макогон.

За його словами, раніше такі операції були неможливі через "історичний транзитний контракт", тому доводилося фізично вивозити усі обсяги газу в Польщу через Дроздовичі, і завозити потрібні обсяги назад через пункт Германовичі. Це вимагало витрат на прокачування газу, до того ж, були обмеження у зв'язку з технічними можливостями трубопроводу Германовичі.

"Зараз таких обмежень немає, і ми можемо шляхом віртуального реверсу імпортувати весь обсяг газу, який фізично йде з України в Польщу (зараз це 9 млн куб. м на добу, в минулому році середній транзит до Польщі був 12 млн куб. м). Імпорт з Польщі включає в себе і імпорт газу з польського LNG-терміналу. Тобто, вже зараз комерційно Україна може імпортувати шляхом віртуального реверсу до 9 млн куб. м на добу або 3,3 млрд куб. м газу з польського терміналу. Повторюся, що фізично українська ГТС готова приймати з Польщі до 6,6 млрд куб. м на рік, але поки Польща, до завершення низки робіт в польській ГТС, може постачати фізично тільки близько 2 млрд куб. м", - додав керівник ОГТСУ.

Як повідомляв УНН, раніше Макогон заявив, що вважає недоцільним будівництво інтерконнектора "Польща-Україна".