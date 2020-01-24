Оператор ГТС: из Польши начались поставки газа по виртуальному реверсу

"Уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС Дроздовичи. Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объёме 9 млн куб. м в сутки, и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объёме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб. м (9-2)", - написал Макогон.

По его словам, ранее такие операции были невозможны из-за "исторического транзитного контракта", по этому приходилось физически вывозить все объемы газа в Польшу через Дроздовичи, и завозить нужные объемы назад через пункт Германовичи.

Это требовало затрат на прокачку газа, к тому же, были ограничения в связи с техническими возможностями трубопровода Германовичи.

"Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путём виртуального реверса импортировать весь объём газа, который физически идёт из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м). Импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG-терминала. То есть, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путём виртуального реверса до 9 млн куб. м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. Повторюсь, что физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м", - добавил руководитель ОГТСУ.

Как сообщал УНН, ранее Макогон заявил, что считает нецелесообразным строительство интерконнектора "Польша-Украина".