Оператор ГТС про півроку роботи: рекордні закачування у газосховища і зменшення видобутку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Надходження природного газу в ГТС України від газовидобувних підприємств держави на 7% менше за аналогічний період попереднього року. Про це інформує пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України", передає УНН.
"Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України склало 9,8 млрд куб. м, що на 7% менше за аналогічний період попереднього року", - повідомили у пресслужбі.
У той же час зазначається, що до ПСГ за півріччя було закачано рекордні обсяги газу.
"За січень-червень 2020 року було направлено 6,0 млрд куб. м газу Оператору ПСГ для закачування у підземні газосховища, що на 22% більше, ніж торік, і є абсолютним рекордним значенням для цього періоду", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН, Україна цього року транспортувала на 45% менше газу, ніж у 2019 році у зв’язку з будівництвом "Турецького потоку".