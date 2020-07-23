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Оператор ГТС назвав регіональні компанії, які вже заборгували понад 1 млрд грн

Оператор ГТС назвав регіональні компанії, які вже заборгували понад 1 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Чотири компанії, серед яких Луганськгаз та Донецькоблгаз, заборгували Оператору ГТС вже понад 1 млрд грн з початку року. До кінця року їх борги можуть сягнути до 5 млрд грн. Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора, генеральний директор компанії Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.

“Компанії, які створюють для нас борги, які вони не сплачують, це в основному є оператори газорозподільних мереж. Обсяг боргу, накопиченого з початку року, вже склав більше 1 млрд грн”, - сказав Макогон.

За його словами, обсяг розрахунків операторів газорозподільних мереж не перевищує 16%.

“З цього 1 млрд грн, 92% це борги облгазів так званих групи РГК (регіональні газові компанії – ред.), та чотирьох найбільших боржників, таких як Луганськгаз, Тернопільміськгаз, Кіровоградгаз та Донецькоблгаз. Ми очікуємо, якщо така ситуація буде продовжуватися, на жаль, обсяг боргу до кінця року може зрости до 5 млрд грн”, - додав Макогон.

Також він додав, що через це на цю суму будуть зменшені можливості виплати дивідендів акціонеру.

“Формально кінцевий акціонер наш є держава Україна, народ України. Це дуже велика проблема”, - наголосив Макогон.

Нагадаємо, Оператор ГТС України цього року планує отримати дохід на рівні 60 млрд грн, з них 35 млрд грн підуть до держбюджету.

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