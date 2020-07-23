Оператор ГТС назвав регіональні компанії, які вже заборгували понад 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Чотири компанії, серед яких Луганськгаз та Донецькоблгаз, заборгували Оператору ГТС вже понад 1 млрд грн з початку року. До кінця року їх борги можуть сягнути до 5 млрд грн. Про це заявив під час онлайн-дискусії щодо незалежності Оператора, генеральний директор компанії Сергій Макогон, передає кореспондент УНН.
“Компанії, які створюють для нас борги, які вони не сплачують, це в основному є оператори газорозподільних мереж. Обсяг боргу, накопиченого з початку року, вже склав більше 1 млрд грн”, - сказав Макогон.
За його словами, обсяг розрахунків операторів газорозподільних мереж не перевищує 16%.
“З цього 1 млрд грн, 92% це борги облгазів так званих групи РГК (регіональні газові компанії – ред.), та чотирьох найбільших боржників, таких як Луганськгаз, Тернопільміськгаз, Кіровоградгаз та Донецькоблгаз. Ми очікуємо, якщо така ситуація буде продовжуватися, на жаль, обсяг боргу до кінця року може зрости до 5 млрд грн”, - додав Макогон.
Також він додав, що через це на цю суму будуть зменшені можливості виплати дивідендів акціонеру.
“Формально кінцевий акціонер наш є держава Україна, народ України. Це дуже велика проблема”, - наголосив Макогон.
Нагадаємо, Оператор ГТС України цього року планує отримати дохід на рівні 60 млрд грн, з них 35 млрд грн підуть до держбюджету.