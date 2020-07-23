Оператор ГТС назвал региональные компании, которые уже задолжали более 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Четыре компании, среди которых Луганскгаз и Донецкоблгаз, задолжали Оператору ГТС уже более 1 млрд грн с начала года. К концу года их долги могут достичь до 5 млрд грн. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора, генеральный директор компании Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.
"Компании, которые создают для нас долги, которые они не платят, это в основном являются операторы газораспределительных сетей. Объем долга, накопленного с начала года, уже составил более 1 млрд грн", - сказал Макогон.
По его словам, объем расчетов операторов газораспределительных сетей не превышает 16%.
"Из этого 1 млрд грн, 92% это долги облгазов так называемых группы РГК (региональные газовые компании - ред.), и четырех крупнейших должников, таких как Луганскгаз, Тернопольгоргаз, Кировоградгаз и Донецкоблгаз. Мы ожидаем, что если такая ситуация будет продолжаться, к сожалению, объем долга к концу года может вырасти до 5 млрд грн", - добавил Макогон.
Также он добавил, что из-за этого на эту сумму будут уменьшены возможности выплаты дивидендов акционеру.
"Формально конечный акционер наш есть государство Украина, народ Украины. Это очень большая проблема", - подчеркнул Макогон.
Напомним, Оператор ГТС Украины в этом году планирует получить доход на уровне 60 млрд грн, из них 35 млрд грн пойдут в госбюджет.