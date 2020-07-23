Оператор ГТС назвал региональные компании, которые уже задолжали более 1 млрд грн

КИЕВ. 23 июля. УНН. Четыре компании, среди которых Луганскгаз и Донецкоблгаз, задолжали Оператору ГТС уже более 1 млрд грн с начала года. К концу года их долги могут достичь до 5 млрд грн. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора, генеральный директор компании Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.