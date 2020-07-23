Оператор ГТС назвал региональные компании, которые уже задолжали более 1 млрд грн

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 74400 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104666 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109564 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137836 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112076 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 133686 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102472 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104897 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Оператор ГТС назвал региональные компании, которые уже задолжали более 1 млрд грн

Оператор ГТС назвал региональные компании, которые уже задолжали более 1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12390 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Четыре компании, среди которых Луганскгаз и Донецкоблгаз, задолжали Оператору ГТС уже более 1 млрд грн с начала года. К концу года их долги могут достичь до 5 млрд грн. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора, генеральный директор компании Сергей Макогон, передает корреспондент УНН.

"Компании, которые создают для нас долги, которые они не платят, это в основном являются операторы газораспределительных сетей. Объем долга, накопленного с начала года, уже составил более 1 млрд грн", - сказал Макогон.

По его словам, объем расчетов операторов газораспределительных сетей не превышает 16%.

"Из этого 1 млрд грн, 92% это долги облгазов так называемых группы РГК (региональные газовые компании - ред.), и четырех крупнейших должников, таких как Луганскгаз, Тернопольгоргаз, Кировоградгаз и Донецкоблгаз. Мы ожидаем, что если такая ситуация будет продолжаться, к сожалению, объем долга к концу года может вырасти до 5 млрд грн", - добавил Макогон.

Также он добавил, что из-за этого на эту сумму будут уменьшены возможности выплаты дивидендов акционеру.

"Формально конечный акционер наш есть государство Украина, народ Украины. Это очень большая проблема", - подчеркнул Макогон.

Напомним, Оператор ГТС Украины в этом году планирует получить доход на уровне 60 млрд грн, из них 35 млрд грн пойдут в госбюджет.

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