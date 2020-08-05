ООС: з початку доби бойовики один раз вдалися до вогневої провокації
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. З початку доби бойовики один раз вдалися до вогневої провокації, у відповідь українські військові вогню не відкривали. Про це розповів на брифінгу представник пресцентру Міноборони Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня збройні формування РФ один раз вдалися до вогневої провокації, здійснивши два постріли з підствольного гранатомету поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - сказав Праута.
За його словами, бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 провокативні поодинокі постріли у бік українських позицій.