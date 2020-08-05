ООС: з початку доби бойовики один раз вдалися до вогневої провокації

"Від початку поточної доби до опівдня збройні формування РФ один раз вдалися до вогневої провокації, здійснивши два постріли з підствольного гранатомету поблизу населеного пункту Шуми. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - сказав Праута.

За його словами, бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 провокативні поодинокі постріли у бік українських позицій.