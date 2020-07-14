ООС: з початку доби бойовики один раз порушили “режим тиші”

“Сьогодні, 14 липня, окупанти, станом на 12:00, порушили режим тиші один раз. Після 5:00 ранку від Спартака ворог застосував по нашим оборонцям Авдіївки ручні та підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети”, — сказав Гуцуляк.

Гуцуляк зауважив, що за наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 13 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, троє українських захисників загинули.