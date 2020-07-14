ООС: с начала суток боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано один вражеский обстрел. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня, 14 июля, оккупанты, по состоянию на 12:00, нарушили режим тишины один раз. После 5:00 утра от Спартака враг применил по нашим защитникам Авдеевки ручные и подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы", - сказал Гуцуляк.
Гуцуляк отметил, что по имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.
Напомним, 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских защитников погибли.