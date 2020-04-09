ООС: з початку доби бойовики 8 разів порушували "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 9 квітня, бойовики станом на 12:00, вже вісім разів порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення", - сказав Гуцуляк.
За його словами, водночас з 5:30, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети збройні формування РФ розпочали бойові дії в районі Красногорівки та поблизу Новомихайлівки. Ворог відкрив вогонь відповідно з напрямку від окупованих населених пунктів Старомихайлівка та Луганське.
"З 6:55 з напрямку від Золотого-5 бойовики випустили 2 міни 82-го калібру та вели обстріл з АГС по захисникам Оріхового. З близько 7:50 ворог відкрив вогонь по нашим воїнам в районі Новгородського з ПТРК", - розповів Гуцуляк.
Він повідомляє, що зранку, під ворожими мінометними обстрілами перебували українські захисники Оріхового та Хутора Вільний, де бойовики випустили декілька мін калібру 82 мм. Також зафіксовано застосування противником АГС.
"Після 10:00 зі стрілецької зброї бойовики порушили режим тиші в районі Богданівки. З близько 10:15 з напрямку від села Соснівське російсько-окупаційні війська випустили 5 мін 82-го калібру, та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів по оборонцям Павлополя", - сказав Гуцуляк.
Окрім того, за наявною інформацією, внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів втрат серед захисників України немає. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, 8 квітня збройні формування Російської Федерації, вкотре порушуючи взяті на себе зобов’язання, вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.