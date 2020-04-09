ООС: с начала суток боевики 8 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано восемь вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток, 9 апреля, боевики по состоянию на 12:00, уже восемь раз нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения", - сказал Гуцуляк.
По его словам, одновременно с 5:30, применяя станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вооруженные формирования РФ начали боевые действия в районе Красногоровки и вблизи Новомихайловки. Враг открыл огонь соответственно по направлению от оккупированных населенных пунктов Старомихайловка и Луганское.
"С 6:55 по направлению от Золотого-5 боевики выпустили 2 мины 82-го калибра и вели обстрел из АГС по защитникам Орехового. С около 7:50 враг открыл огонь по нашим воинам в районе Новгородского из ПТРК", - рассказал Гуцуляк.
Он сообщает, что утром, под вражескими минометными обстрелами находились украинские защитники Орехового и Хутора Вольный, где боевики выпустили несколько мин калибра 82 мм. Также зафиксировано применение противником АГС.
"После 10:00 из стрелкового оружия боевики нарушили режим тишины в районе Богдановки. С около 10:15 по направлению от села Сосновское российско-оккупационные войска выпустили 5 мин 82-го калибра, и вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Павлополя", - сказал Гуцуляк.
Кроме того, по имеющейся информации, в результате боевых действий и враждебных обстрелов потерь среди защитников Украины нет. Потери противника уточняются.
Напомним, 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства, восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил.